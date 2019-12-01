هل يجوز الرجوع في البيع بالعربون إذا ظهر عرض أفضل للشراء؟.. الشيخ السبر يجيب

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أجاب الشيخ سعد السبر على سؤال صاحب معرض سيارات تسلم عربونا من راغب في شراء سيارة ثم حضر له شخص آخر عرض مبلغا أكبر فباعها عليه، ولما حضر الأول قال له إنه باعها.

وقال الشيخ السبر إن أركان البيع الإيجاب والقبول وقد تمت مع المشتري الأول، إلا إذا اشترط صاحب المعرض أن يعرض الأمر على صاحب السيارة أولا، فإن رفض صاحب السيارة البيع الأول، فالبيع الثاني صحيح، وإذا لم يرفض وأخذ العربون لإكمال إجراءات البيع فالبيع الأول انعقد والثاني لم ينعقد.

وأضاف أن أهل العلم أجازوا بيع العربون ولصاحب السلعة البائع أن يأخذ العربون إذا رجع المشتري عن رغبته في الشراء، وعلى ذلك لو لم يكن البيع تم لما أجاز أهل العلم حق البائع في العربون، وإن كان هناك خلاف في ذلك..، إلا أن القول الراجح هو جواز بيع العربون.