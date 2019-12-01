السعودية | المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 8 دقائق - 7:37 صباحًا, 1 ديسمبر 2019 م المناطق _ الرياض أعربت المملكة العربية السعودية، عن خالص عزاءها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق في ذلك المُصاب، والأمل في أن يتجاوز الأصدقاء في الكونغو هذا الموقف في أسرع وقت.

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