شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تُعرب عن عزاءها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) أعربت المملكة العربية أعربت المملكة العربية السعودية ، عن خالص عزاءها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو كينشاسا وما نتج عنها من وفيات. وأكدت وزارة الخارجية وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق في ذلك المُصاب، والأمل في أن يتجاوز الأصدقاء في الكونغو هذا الموقف في أسرع وقت.



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