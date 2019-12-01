“المغامسي” يرد على أم تبرعت بأعضاء ابنتها بعد وفاتها: أرى أنه لا يجوز

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رد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على سؤال أم قالت إنها تبرعت بأعضاء ابنتها بعد وفاتها، وعما إذا كان عليها إثم في ذلك.

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وأوضح المغامسي أنه يرى أن ذلك غير جائز، وأن هذه المسألة من المسائل العصرية النازلة وأن كثيرا من العلماء يرى جواز أن يتبرع الإنسان بأعضائه، أما هو شخصيا فلا يرى جواز ذلك، فالميت إذا مات يُكرم بدفنه، كما هو بجسده.

وأضاف أن الميت في عهدة أهله يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه، مع الإجلال لكل الفتاوى في البلاد والمعمول بها دون إنكار على أحد، وتتبناه بعض مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن رأي ولي الأمر يرفع الخلاف في ذلك، ثم خاطب الأم بأنه لا شيء عليها لأنها فيما قامت به من التبرع اعتمدت على فتاوى من علماء شرعيين معتبرين.