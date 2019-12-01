بالفيديو.. حالة تعنيف جديدة.. أب يعتدي بوحشية على طفله

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أظهر مقطع فيديو متداول اعتداء وحشي من أب على طفله، حيث وثقت الأم الواقعة بعد فشلها في إنقاذ إبنها.
وظهر في الفيديو شخص يُركل طفل بشكل وحشي ويسدد له أكثر من ضربة موجهاً له السباب.
في حين أكد خالد أبا الخيل أن وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف رصدا حالة تعنيف ضد طفل من قِبل شخص.
وقال أبا الخيل: يتم التنسيق حاليًا مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنِّف، وتطبيق نظام (حماية الطفل) ولائحته التنفيذية بحقه، ومحاسبته على تصرفه.
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