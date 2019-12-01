بالفيديو.. حالة تعنيف جديدة.. أب يعتدي بوحشية على طفله

︎ :



.

أظهر مقطع فيديو متداول اعتداء وحشي من أب على طفله، حيث وثقت الأم الواقعة بعد فشلها في إنقاذ إبنها.

وظهر في الفيديو شخص يُركل طفل بشكل وحشي ويسدد له أكثر من ضربة موجهاً له السباب.

Advertisements

في حين أكد خالد أبا الخيل أن وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف رصدا حالة تعنيف ضد طفل من قِبل شخص.

وقال أبا الخيل: يتم التنسيق حاليًا مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنِّف، وتطبيق نظام (‫حماية الطفل) ولائحته التنفيذية بحقه، ومحاسبته على تصرفه.‏



