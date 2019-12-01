مسؤول في “المواصفات والمقاييس” يكشف خطورة “الباور بانك” و”فيشة usb” (فيديو)

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كشف المهندس وائل الذياب، نائب مدير المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، عن مخاطر بعض الأدوات الكهربائية التي تستخدم في البيوت ومنها “الباور بانك” والأفياش.

وأوضح أن “الباور بانك” أصبح شائعَ الاستخدام وهو ليس خطيراً لو استخدم بشكل جيد وكان مصنوعاً من خلايا الليثيوم أو النيكل، محدداً المشكلة في أن كثيراً منه يباع بشكل عشوائي، وأنه يجب التأكد من أنه مغلف جيداً، وله دليل إرشادات، مع إرفاق البيانات الإيضاحية.

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وأشار إلى أنه على المشتري أن يتأكد من وجود الشهادات المطابقة للمواصفات، وأن يبحث عن الأصلي لا المقلد حرصاً عليه من المخاطر، وأن الجمارك تتأكد من مطابقة المواصفات للمنتجات المستوردة ولكنّ المسافرين يحضرون معهم باور بانك ولا يمكن أن أحكم هل هو مطابق أو لا.

ووصف الذياب أنواعاً معينة من الأفياش التي بها مخرج usb إضافة إلى الكهرباء، بأنها غير مطابقة لا في السعودية ولا في العالم؛ لأنها تسمح بتعدد التوصيل ما قد يتسبب في حدوث شرار وحريق في الأجهزة.

وحذّر من ذلك النوع، مؤكداً أن المواصفة التي تمت عام 2018 غطت الأفياش التي بها usb بعلامات تحدد مطابقتها للمواصفات، وأنه حُدد شكل واحد ثلاثي لا يمكن إدخال أي شيء فيه مثل أصابع الأطفال، بعكس المخالف الذي يسمح بذلك.