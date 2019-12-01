هنأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، اليوم السبت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم. كما هنأ ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالذكرى نفسها. ومن جانبه، قدم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحُكم. الذكرى الخامسة للبيعة وتشهد المملكة، اليوم السبت، الذكرى الخامسة للبيعة، تزامنًا مع مؤشرات دولية تجدد تأكيد قوة السعودية على المستويين الدولي والإقليمي، بما تحقق من نجاحات أثبتتها التقارير الموضوعية الصادرة عن كبريات المؤسسات الدولية، اعتدادًا بمنهجية ثابتة تقوم على تحقيق «رؤية المملكة 2030»، نحو مزيد من التقدم والازدهار القائم على وضع الإنسان السعودي هدفًا وعنصرًا للتنمية الشاملة في آن واحد، فضلًا عن مستوى الاستقرار الذي جعل بلاد الحرمين الشريفين واحة للأمن والأمان بجهود قيادتها الواعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يُهنئ خادم الحرمين بالذكرى الخامسة للبيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.