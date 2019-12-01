السعودية | شاهد.. سعوديون يحتفلون بالبيعة في أعماق البحر

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شكرا لقرائتكم شاهد.. سعوديون يحتفلون بالبيعة في أعماق البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
غاص 10 سعوديين من فريقي "هيا نغوص" و"صدى الأعماق" تحت الماء احتفالاً بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، متراقصين في عمق 15 قدماً بالعرضة السعودية، رافعين صورة الملك سلمان تحت مياه البحر الأحمر.
وقال الكابتن ثامر رجب من فريق "هيا نغوص"، لـ"العربية.نت": "تمت هذه المبادرة بمشاركة 10 غواصين محترفين، تعبيراً عن فرحتهم، ومشاركتهم مناسبة ذكرى البيعة الخامسة من داخل أعماق البحر. وتم التجهيز قبل أسبوع كامل، والتصوير على مدار يومين. كما شارك في عملية الغوص الطفل سعود فيصل البالغ من العمر 11 عاماً".
كما لفت إلى أنه "في ذكرى البيعة الخامسة نجدد الولاء والوفاء والسمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعطاء والحكمة".
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