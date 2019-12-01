ذكرى البيعة / السواحه يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة والجهات التابعة لها، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه - عاه الله - مقاليد الحكم وقيادة مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس في تصريحٍ صحفي له بهذه المناسبة، أن الاحتفال بالذكرى الخامسة لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في البلاد يعدُ رسالة وطنية معبرة تجسد كل معاني الولاء والانتماء والتلاحم التي يحملها كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، منوهاً بأن الاحتفاء به يحمل معاني ومدلولات عميقة تؤكد التفاف هذا الشعب العظيم حول قيادته الرشيدة ورؤاها السديدة.

وأوضح معاليه أن هذا اليوم مناسبة عظيمة نتذكر فيها المبادئ والقيم السامية التي بنيت عليها مملكتنا الحبيبة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، مشيراً معاليه أن هذا اليوم المجيد فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي تحققت على الأصعدة كافة، ولا تزال تتحقق، على يد قائد المسيرة وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأبان السواحه أن الوطن في ظل هذا العهد الزاهر يواصل المسير بخطواتٍ واثقة وثابتة نحو التقدم والرفعة والمجد، في ظل ما تحظى به مختلف القطاعات في المملكة من عناية خاصة، ودعم لا محدود، معبراً معاليه عن بالغ شكره وتقديره على ما تقدمه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام خاصين لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ما أسهم في تطوره، وإرسائه وترسيخه لبنية رقمية قوية، خدمت المواطن ويسّرت تعاملاته، وأعانت الجهات العاملة في القطاعين العام والخاص على القيام بالواجبات بالشكل المطلوب، وعملت بالتالي على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.

وفي ختام تصريحه دعا معاليه الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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