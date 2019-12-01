شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تُعرب عن عزاءها في ضحايا فيضانات الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أعربت المملكة، عن خالص عزاءها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف المملكة حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق في ذلك المُصاب، والأمل في أن يتجاوز الأصدقاء في الكونغو هذا الموقف في أسرع وقت.