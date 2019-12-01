شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تُعرب عن عزاءها في ضحايا فيضانات الكونغو والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الخارجية وقوف المملكة حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق في ذلك المُصاب، والأمل في أن يتجاوز الأصدقاء في الكونغو هذا الموقف في أسرع وقت.
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