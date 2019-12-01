شكرا لقرائتكم خبر عن المتحمي: ذكرى البيعة تدعونا للفخر بقيادتنا والان نبدء بالتفاصيل

قال محافظ بقيق محمد المتحمي: في ذكرى البيعة الخامسة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» نيابة عن أهالي محافظة بقيق والهجر التابعة لها نهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله- بذكرى البيعة التي تدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي، تجسيدا لمشاعر الوفاء، وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة أرض الحرمين الشريفين، وإخلاص العمل من أجل تقدم ورفعة بلادنا بين الأمم، فالمملكة اليوم تؤكد للعالم أجمع أنها لم ولن تتخلى عن دورها القيادي في توجيه المنطقة نحو الأمن والسلام والاستقرار. حفظ الله بلادنا الغالية وقائدنا وباني نهضتنا ودامت أفراحك يا وطن.

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