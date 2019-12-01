شكرا لقرائتكم خبر عن العتيبي: بلادنا تعيش الأمن والأمان والان نبدء بالتفاصيل
وقال العتيبي: بلادنا تعيش الأمن والأمان في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وهو الأمر الذي نهجه المؤسس - رحمه الله - منذ تأسيس المملكة، وهو أيضا نهج الملوك السابقين - رحمهم الله - جميعا، ولا يفوتنا أن نؤكد على الاهتمام والدعم البالغين وبلا حدود من لدن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على الارتقاء بصناعة النقل الجوي وشتى المجالات، ونحن ماضون في تحقيق التطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة. وتشهد المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مسيرة جديدة من التطور والازدهار الاقتصادي والنهضة التي أصبحت علامة فارقة تمتاز بها المملكة ويشار إليها بالبنان.. وبفضل الله ثم بحكمة ورؤية قيادتنا أصبحت المملكة تتبوأ مكانا متقدما في مصاف الدول العظمى.
نسأل الله - عز وجل - أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، ونعلن تجديد البيعة والولاء لقائدنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأدامه ذخرا للوطن والأمتين العربية والإسلامية.
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