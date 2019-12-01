شكرا لقرائتكم خبر عن محافظو الشرقية: المملكة تبوأت مكانة عالمية في شتى المجالات والان نبدء بالتفاصيل

رفع محافظو المنطقة الشرقية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهم الله-، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وتوليه مقاليد الحكم.

أكد محافظ الخفجي محمد الهزاع أن المملكة شهدت خلال الأعوام الماضية، إنجازات جليلة، تميزت بالشمولية والتكامل، لتشكل حقبة فريدة في بناء الوطن وتنميته، إذ شهدت تلك الفترة المشرقة لهذا الوطن ما تبنته المملكة لبرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030، لتكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي - التنموي في المملكة.

وأضاف: إن التوجهات والسياسات العامة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصة بها، رسمت لتكون المملكة نموذجا رائدا على كافة المستويات، وانسجاما مع هذه الرؤية تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة، بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

وأشار إلى إقرار الميزانية العامة للدولة، التي تميزت بالإفصاح والشفافية، وستساهم في تسريع التنمية والتطور التي تنعم بها المملكة في هذا العهد الميمون، ومضاعفة ثمارها الطيبة من أجل خير وازدهار أبناء الوطن، مضيفا: إن هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله-، اتسم بسمات حضارية رائدة.

قال محافظ رأس تنورة عبدالرحمن الرشودي، في الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله-: إن اللسان يعجز في التعبير عن مشاعر الود والإخلاص لمن حباه الله بحب الناس له، مضيفا أن ذكرى بيعته مناسبة عظيمة تسعد لها القلوب.

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وأضاف: «شكرا وحمدا لله العلي القدير الذي من على وطننا بقيادة، جعلت من طاعة الله ورسوله دستورا، ومن خدمة الوطن واجبا، ومن تيسير حياة المواطنين والمواطنات هدفا، ومن السعي في سبل الرقي والتقدم إستراتيجية دائمة».

لفت محافظ العديد سعد العجلان، في الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله-، إلى ما تم إنجازه في هذا العهد الميمون المبارك، مما قدمه الملك المفدى - أيده الله-، لشعبه الوفي، من مشاريع عملاقة، ونقلة مميزة مذهلة في شتى المجالات، جعلت دولتنا الحبيبة في مقدمة الدول العالمية.

وأضاف: «ما نشاهده جعل المملكة محط أنظار العالم في كل المشاريع التي تنفذ، والتي نفذت، والتي في طور التنفيذ، وهو أمر يدعو للفخر بأننا ننتمي لهذه المملكة الشامخة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله-».

واختتم: «أسأل الله أن يحفظ قائد النهضة المباركة، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمين - يحفظهما الله-».