شكرا لقرائتكم خبر عن العسكر: امتداد لمسيرة بلادنا العظيمة والان نبدء بالتفاصيل
وقال محافظ الجبيل: «ذكرى البيعة الخامسة، هي امتداد لمسيرة عظيمة وخالدة لمسيرة بلادنا، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وحتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، والذي يمثل رؤية حكيمة وخبرة عميقة ساهمت في بناء الوطن، وتنمية المواطن، وشهدت العديد من الإنجازات العظيمة والمشاريع الكبيرة في مختلف المجالات، منها الطاقة والصناعة والسياحة والترفيه، ومشاريع البنية التحتية، والتي تشهد عمليات بناء وتطوير متسارعة، وقد نالت محافظة الجبيل نصيبها من هذه الخطوات العظيمة في مجال التنمية».
وأضاف: «تأتي ذكرى البيعة الخامسة والمملكة تشهد قفزات نوعية في مسيرتها التنموية ونهضة شاملة على كافة الأصعدة، إذ تبوأت المملكة مكانة عالمية من حيث النمو والتقدم والازدهار في شتى المجالات، حتى أصبحت محط اهتمام عالمي، لما حققته من خطوات تنموية، ساهمت في دعم ونمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وجعل المملكة مناخا آمنا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية».
وأشار المحافظ إلى عهد خادم الحرمين الشريفين، وما تحقق فيه من قفزات نوعية في الشأن المحلي، والتي ساهمت بشكل كبير في راحة ورفاهية المواطن، والوقوف على احتياجاته، من خلال تفعيل خطوات الإصلاح الحكومي داخل مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد بشتى أشكاله، وضخ الدماء الجديدة ذات الكفاءات العالية في قطاعات الدولة، إضافة إلى مسيرة التنمية، والنهضة العمرانية، والتطور الصناعي والتجاري، والنمو الاقتصادي، والرفاهية الاجتماعية، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030، التي جعلت من المملكة نموذجا عالميا يحتذى به.
ودعا الله تعالى أن يحفظ ولاة أمرنا، ويديم على بلادنا المباركة أمنها واستقرارها، وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي وكافة حدود الوطن، وأن يرحم الله شهداءنا الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن دينهم ووطنهم، وأن يعيد علينا هذه الذكرى العظيمة، وملكنا والوطن بكل خير.
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