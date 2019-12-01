شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاحيات الشرقية.. برامج تقنية ومبان نموذجية والان نبدء بالتفاصيل

شهدت إصلاحيات المنطقة الشرقية، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله - العديد من التطورات، منها ربط السجون عبر برنامج شامل، مع الجهات الحكومية، مثل: وزارة العدل، والنيابة العامة، والإمارة، بالإضافة إلى تدشين العديد من البرامج التقنية مثل برنامج «لبيه»، الذي يعتبر من البرامج الموجودة على مواقع السجون، ويخدم عملاء المديرية، ويتم وضعه داخل السجون، وهو يمكن النزيل من التواصل مع المديرية، وتوصيل طلباته، إضافة إلى برنامج «فرجت»، وهو عبارة عن برنامج لتسديد المديونيات عن المعسرين، وبرامج داخلية مثل «ازهلها» وهذه خاصة بالمديرية، بالإضافة إلى إنشاء مبان نموذجية تحفظ حقوق النزلاء وخصوصيتهم.

وشهد عهد خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - تجهيز مواقع للمحاكمة المرئية، مرتبطة مع وزارة العدل، فضلا عن اكتمال الربط مع برنامج «يسر»، وجاهزية كاملة للربط مع أي جهة حكومية في مجال التقنية.

وفي عهد الملك المفدى - أيده الله - تم عزل نزلاء قضايا الديون، بتخصيص أماكن لهم، بعيدا عن نزلاء القضايا الجنائية، وتجهيز مركز بكافة وسائل التواصل من الهواتف والجوالات وخدمة الإنترنت، وأصبح النزيل يدير أعماله بعيدا عن القضايا الجنائية، إضافة إلى بدء تفعيل برامج الإصلاحية، وتدشين برنامج للتأهيل النفسي والاجتماعي والأكاديمي، بالإضافة إلى التوظيف، ليكون النزيل مهيأ للمجتمع.

وعقدت الإصلاحيات شراكات مع العديد من الجهات بالمنطقة الشرقية، الحكومية والأهلية، في مجالات التدريب والتعليم، إلى مرحلة الماجستير للنزلاء.