شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاحيات الشرقية.. برامج تقنية ومبان نموذجية والان نبدء بالتفاصيل
وشهد عهد خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - تجهيز مواقع للمحاكمة المرئية، مرتبطة مع وزارة العدل، فضلا عن اكتمال الربط مع برنامج «يسر»، وجاهزية كاملة للربط مع أي جهة حكومية في مجال التقنية.
وفي عهد الملك المفدى - أيده الله - تم عزل نزلاء قضايا الديون، بتخصيص أماكن لهم، بعيدا عن نزلاء القضايا الجنائية، وتجهيز مركز بكافة وسائل التواصل من الهواتف والجوالات وخدمة الإنترنت، وأصبح النزيل يدير أعماله بعيدا عن القضايا الجنائية، إضافة إلى بدء تفعيل برامج الإصلاحية، وتدشين برنامج للتأهيل النفسي والاجتماعي والأكاديمي، بالإضافة إلى التوظيف، ليكون النزيل مهيأ للمجتمع.
وعقدت الإصلاحيات شراكات مع العديد من الجهات بالمنطقة الشرقية، الحكومية والأهلية، في مجالات التدريب والتعليم، إلى مرحلة الماجستير للنزلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر إصلاحيات الشرقية.. برامج تقنية ومبان نموذجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.