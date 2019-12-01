شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف: نعيش في واحة من الأمن والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف بقوله: حقيقة أن خادم الحرمين الشريفين قدّم الكثير من الإنجازات لدينه ووطنه وشعبه وأمته منذ توليه مقاليد الحكم، وأسهم في ترسيخ وحدة الوطن وأمنه واستقراره، وتعزيز مكانة المملكة وفعاليتها في استقرار المنطقة في الشرق الأوسط والعالم أجمع، وتأتي الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ والوطن ينعم بفضل الله بالرخاء والنماء ويظله الأمن والأمان ويسوده الاستقرار والاطمئنان، في لحمة قوية بين الراعي والرعية، ونحن نجدد في هذه الذكرى الغالية البيعة لخادم الحرمين الشريفين، في هذا العهد الزاهر الذي تحقق فيه الكثير من الإنجازات التنموية التي نهضت ببلادنا الغالية إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة.
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