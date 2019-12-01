شكرا لقرائتكم خبر عن الصفيان: تقدم اقتصادي وحضاري واجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن المملكة تشهد حالة من الاستقرار بفعل الحكم الرشيد فيها، كما تشهد تقدما اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا بشكل غير مسبوق في عهد الملك المفدى، وولي عهده الأمين، ففي عالم الاقتصاد نجد كيف يلتفت العالم إلى المملكة باعتبارها بلدا اقتصاديا مهما، ليس على الصعيد الإقليمي فقط بل على الصعيد العالمي، إذ يعتبر اقتصادنا ولله الحمد من أقوى اقتصادات العالم، وما اكتتاب شركة أرامكو السعودية، إلا خير دليل على القوة الاقتصادية والأمان الاستثماري، ومنذ وضع رؤية المملكة 2030 الشاملة ونحن نشهد تسارعا مهما في منجزات الوطن على مختلف الأصعدة، ما مكن المملكة من القفز أكثر نحو الرفاه والمستقبل المزدهر لأجيالنا، ويحق لكل مواطن سعودي أن يفخر بقيادته الرشيدة التي تقدم له الرفاه والازدهار والأمن والأمان في ظل حكم رشيد، وخلال فترة وجيزة من عمر الرؤية شهد العالم افتتاح مشاريع ضخمة والعمل على مشاريع أخرى.
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