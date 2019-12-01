شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن: تطورات بجميع المجالات والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف سموه بقوله: نعم تأتي هذه المناسبة العزيزة وبلادنا المملكة تحقق باحترافية عالية تنمية وطنية مستدامة، وتشهد جميع مناطقنا ومحافظاتنا تطورات ملحوظة في جميع المجالات وفي كل القطاعات بلا استثناء، وفي ذات الوقت تسابق الزمن وصولا للعالمية في مجالات عدة اقتصادية وسياسية وسياحية وعسكرية وعلمية وفكرية وثقافية ورياضية، ولعل من بين الشواهد والبراهين ما حققته من قفزات سريعة ومذهلة في التنافسية العالمية، فضلا عن أنها قطعت أشواطًا متميزة في الشفافية والإصلاحات الإدارية والمالية ومواجهة الفساد، وكذلك دخول المملكة بقوة وفاعلية واستضافة قمة قادة مجموعة العشرين الاقتصادية، والاستمرار في إكمال لبنات التنمية بجودة وإتقان، وحماية الوطن وحراسة حدوده وكشف مخططات الأعداء.
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