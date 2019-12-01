شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم للعالمية تتوج بجائزتين في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

في إنجاز جديد، كأول صحيفة عربية، حصدت ”الخليج 365” جائزتين عالميتين في منافسات المحفل العالمي لجائزة التميز الرقمي 2019 «ICGM»، مؤخرًا، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عن قطاع الميديا، لمشروعها «E-PAPER».

وحصدت ”الخليج 365” المركز الأول بتصويت لجنة التحكيم للمسابقة، للجائزة الأولى، المتمثلة في أفضل تقنية رقمية في مجال الإعلام والترفيه، فيما جاءت الجائزة الثانية في مجال أفضل تقنية متطورة لمنتج أو خدمة جديدة.

وتعد ”الخليج 365” أول صحيفة عربية تمكنت من الوصول إلى المراحل النهائية، بعد منافستها 300 مشروع من مختلف دول العالم، وبعد التصفيات وقع الاختيار على 32 مشروعا، ودخلت المشاريع المقدمة مرحلة تصفية أخرى، حتى وقع الاختيار على 19 مشروعا، ضمنها مشروع ”الخليج 365”.

» عرض تقديمي

وكانت دار اليوم للإعلام قد شاركت في القمة العالمية لجائزة التميّز بالتصميم الرقمي 2019، التي استضافتها مدينة نيويورك بتنظيم من مؤسسة «ICMG» العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، بعد ترشيح منتجها الرقمي «E-PAPER» من قبل لجنة تحكيم دولية؛ للوصول إلى الجولة الخامسة من تصفيات الجائزة، وتم تقديم عرض تقديمي عن المشروع ومميزاته في ثاني أيام القمة أمام لجنة تحكيم خاصة، وبعد تجاوزها هذه المرحلة النهائية، أصبحت ”الخليج 365” ضمن الحاصلين على الجائزة خلال الحفل الختامي.

» التميز الرقمي

وانطلقت جائزة التميز بالتصميم الرقمي السنوية العالمية قبل نحو 13 عامًا، تحت مسمى: «جوائز التميّز للمؤسسات والمشاريع الرقمية - enterprise & digital architecture excellence awards»، وهي تقدم جوائزها إلى الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأكثر تميزًا وإبداعًا في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات.

وفاز في نسخة العام الماضي من الجائزة العديد من الشركات العالمية مثل: «كوكا كولا- لوريال- سيسكو- يونيسيس- هيتاشي، وغيرها»، وكذلك عربيًا فازت بالجائزة هيئات كبرى مثل: «جمارك دبي - هيئة المياه والكهرباء بالإمارات - بنك الفجيرة - بنك الدوحة».

وتميّزت نسخة العام الحالي من الجائزة بمشاركة عدد كبير من المرشحين؛ نظرًا لتنوع فئاتها، والأهم من ذلك كله تمسك إدارة «ICMG» بعدم وجود رعاة للجائزة من أجل رفع أي ضغط قد يمارَس على لجان التحكيم المستقلة، وهذا يعطي الجائزة أهمية كبرى؛ نظرًا للمصداقية العالية التي تتمتع بها، وعدم تبعيتها لأية جهة كانت.

» شركات عالمية

وشاركت في التصفيات الأولية للجائزة نحو 120 شركة من 8 مناطق حول العالم «أمريكا - كندا - أوروبا - الهند - أستراليا - نيوزلندا - الشرق الأوسط - أفريقيا»، تمكّن منها نحو 24 شركة عالمية من الوصول إلى المراحل النهائية، بعد أن تمت تصفيتها على 4 مراحل، ومن بين الشركات التي وصلت للنهائيات شركة دار اليوم للإعلام، وشركة أرامكو السعودية، وتنتمي الشركات التي وصلت إلى المرحلة النهائية لـ10 دول عالمية وهي: «كندا - هولندا - نيوزلندا - المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - الهند - ساحل العاج - هونغ كونغ - قطر - تركيا».

» مراحل الفوز

خضع المرشحون للجائزة لعملية تقييم صارمة من قِبَل لجان التحكيم الدولية، وتمت دراسة ملفات المشاريع المشاركة بناءً على مراحل إنجاز المشروع، والفئة المختارة من الجائزة، والمستندات أو النماذج المقدمة، وتم النظر إلى المشاريع التي تم تنفيذها وتشغيلها بالفعل، وليس النماذج الأولية أو المشاريع التجريبية، تم بعدها تقييم الترشيحات «وثائق المشروع»، والتأكد من مطابقتها لـ10 معايير رئيسية للجائزة، وفي هذه المرحلة تم تقييم المشاريع المرشحة من قبل 3 - 4 من أعضاء لجنة التحكيم؛ وذلك لإضفاء المزيد من الشفافية والموثوقية على عملية الترشيح، وفيما يتعلق بملف ”الخليج 365” فقد تم تقديم عرض تقديمي عن بُعد مع 3 من أعضاء اللجنة من دول مختلفة، اثنان منهم من الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من الهند، واستمر العرض لأكثر من ساعة، قرّرت بعدها اللجنة نجاح المشروع ووصوله للمرحلة النهائية بنيويورك.

وفي الجولة النهائية، تم التقييم النهائي للمشاريع من خلال تقديم الجهة المشاركة عرضًا تقديميًا Live onsite بفندق الماريوت بنيويورك، أمام لجنة التحكيم الدولية التي يختلف أعضاؤها عن الحكام الذين قاموا بعملية التقييم في المرحلة السابقة، وذلك من خلال فعاليات القمة العالمية لجائزة التميز بالتصميم الرقمي 2019، وتم أيضًا مناقشة المشروع في حلقات النقاش المفتوحة، والجلسات المغلقة حول التفاصيل بالكامل، والرد على أسئلة الحكام، وبعد تجاوز المشروع تلك المرحلة، وصل لآخر مرحلة، وهي تسلّم الجائزة خلال الحفل الختامي مساء 21 نوفمبر الماضي.

» لجان التحكيم

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وجرت تقييمات المشاريع المشاركة بواسطة لجنة تحكيم عالمية، تم اختيار أعضائها من ممارسين وأكاديميين ومستشارين معترف بهم عالميًا في مجال إستراتيجية الأعمال وإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات والهندسة المعمارية.

وشهدت فعاليات القمة العالمية لجائزة التميز بالتصميم الرقمي 2019، جلسات نقاشية خلال 3 أيام من 19 - 21 نوفمبر، ناقشت مواضيع عدة تتمحور حول التحول الرقمي، والابتكار في العالم الرقمي، وكيفية التغلب على التحديات التقنية للحلول الرقمية، وتحديد الفرص التجارية، إضافة للعديد من المواضيع الأخرى التي يقدمها ويناقشها كبار المتخصصين والأكاديميين والمديرين التنفيذيين للجهة المنظمة والشركات العالمية المشاركة.

» فئات الجائزة

وشاركت دار اليوم بالجائزة في فئة الإستراتيجيات الرقمية تحت قسم «المنتجات والخدمات الجديدة عن منطقة الشرق الأوسط»، وفي فئة مجالات العمل «مجال التركيز على الصناعة» تحت قسم «أفضل هندسة رقمية في وسائل الإعلام والترفيه عن منطقة الشرق الأوسط».

» النسخة الرقمية

ويرجع وصول الجيل الجديد من النسخة الرقمية لصحيفة اليوم «E-Paper» إلى المراحل النهائية لجائزة التميز بالتصميم الرقمي 2019، إلى عدة مقوّمات وأسباب، وتميّزها بعدة مميّزات على رأسها إمكانية تحويل الصحيفة الورقية إلى محتوى نصّي يسهل تصفحه وقراءته، والتعامل معه من خلال الأجهزة الإلكترونية؛ الأمر الذي يجعل تجربة تصفح الجريدة باستخدام الجوال رائعة وممتعة، وتدعم تلك الخدمة كل المتصفحات وكافة الأجهزة، وتمنح المتصفح سهولة الوصول إلى أي موضوع يرغب في قراءته بكل أريحية وسلاسة من خلال أي متصفح، ومن أي جهاز، ثم التعامل مع المحتوى النصي بكل مرونة عن طريق الاستفادة من قائمة الخيارات المتاحة.

» ربط محتوى

وتتيح النسخة الرقمية إمكانية ربط محتوى معيّن بفيديو أو صور أو إعلانات، كما تسمح للمتصفح بالوصول إلى أي موضوع يريده بأكثر من طريقة «عن طريق فهرس الصحيفة، أو عن طريق اختيار الصفحة التي تحوي الخبر، أو عن طريق البحث في الأرشيف»، وتشمل المميزات أيضًا أرشفة الإصدارات السابقة للصحيفة مع إمكانية البحث المرن في الأرشيف، ثم عرض الموضوع وقراءته من خلال هوية وإخراج الصحيفة المطبوعة، مع إمكانية ترجمة النص إلى إحدى اللغات العالمية المشهورة، كما تُتيح إمكانية قص جزء من النص وطباعته أو إرساله أو مشاركته مع الأصدقاء في وسائل التواصل الاجتماعي.

الجائزة الأولى: أفضل تقنية رقمية في مجال الإعلام والترفيه

الجائزة الثانية: أفضل تقنية متطورة لمنتج أو خدمة جديدة

دراسة ملفات المشاريع المشاركة بناء على مراحل الإنجاز والفئة المختارة

استبعاد «رعاة الجائزة» لرفع أي ضغط عن لجان التحكيم المستقلة

ترشح في القمة بمنتجها الرقمي «E-PAPER»

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