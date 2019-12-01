شكرا لقرائتكم خبر عن الثنيان: خمسة أعوام عنوانها الإنجاز والان نبدء بالتفاصيل

أكد محافظ الخبر سليمان الثنيان أن أرجاء المملكة تعمها هذه الأيام فرحة غامرة، بمرور الذكرى الخامسة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله- مقاليد الحكم في بلادنا، خمسة أعوام عنوانها الإنجاز، والحزم في الشدائد، والعزم على التنمية.

وأضاف بقوله: لقد سار ملوك هذه البلاد على نهج الملك المؤسس - طيب الله ثراه- الذي جعل من تنمية الإنسان، وبناء المكان هدفا له، ففي كل عام تتواصل الإنجازات على مستوى الوطن، سواء بالمشروعات التنموية، أو بالجوائز العلمية، بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي واللامحدود من لدن القيادة الرشيدة - أعزها الله-، التي لم تدخر جهدا من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.

وأشار إلى أن المواطن السعودي يستنير دائما بكلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- والتي تؤكد على ثقة قيادة هذه البلاد بأبنائها، وحرصها على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في شتى الميادين، كما تأتي هذه الكلمات دائما مشددة على تحقيق العدالة، ورفع المظالم، ورد الحقوق لأصحابها، محافظة على الثوابت، حامية للأساس المتين الذي أسست عليه هذه الدولة.