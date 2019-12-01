شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات قصوى لمكافحة أسراب الجراد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية من احتمالية تسرب أسراب الجراد للمنطقة، مؤكدة رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة الخطر، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمراقبة الأسراب في حال وصولها.

» فرق رصد

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة م. عامر المطيري أن الفرع عمد لتجهيز فرق الرصد وتسيير بعض فرق الاستكشاف، والاستعانة بالإمكانات والكوادر الفنية ذات الخبرة المتوافرة في استكشاف ومكافحة الجراد.

» أخذ الحيطة

وأشار إلى أن الفرع عمم على المكاتب التابعة له والجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى وأخذ الحيطة والحذر، وكافة الإجراءات الاحترازية في مراقبة أسراب الجراد، مشددا على ضرورة الاتصال مع المسؤولين بشعبة وقاية المزروعات بالفرع ورفع التقارير اليومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

» توعية وإرشاد

وأكد وجود تعاون مع حرس الحدود لرصد وصول الأسراب والإبلاغ عنها، لافتا إلى نشر التوعية بين جميع المزارعين ورعاة الماشية بالمنطقة، بالإضافة إلى توزيع النشرات الإرشادية والتعريفية بالجراد الصحراوي، مهيبا بجميع المواطنين الإبلاغ الفوري في حالة مشاهدة أي نشاط للجراد أو تحركات لأسرابه.

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» ضعف المكافحة

وأوضح أن أسباب غزو أسراب الجراد لبعض مناطق المملكة مرتبط بضعف المكافحة في الدول المجاورة، مبينا أن الجراد الصحراوي من الآفات التي تهاجر من مكان لآخر بحثا عن الغذاء وكذلك للبحث عن الظروف البيئية المناسبة لها، وهي تهدد المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي.

» الأماكن المستقطبة

وأشار مختصون إلى أن المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالجراد بالشرقية هي «الفاضلي – يبرين، والسالمية، والقروة، والعرق، والخن، وأم أثالة، وغزالة، وفضيلة، والطوال»، لافتين إلى أن العامل الرئيس المحدد في تحديد المناطق الأكثر عرضة يتمثل في البيئة المناسبة لتكاثره، والتي تكون عادة بعد هطول الأمطار.

» غزو متوقع

وكانت وزارة البيئة حذرت من غزو متوقع لأسراب الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة قادمة للمملكة من شرق أفريقيا. جاء ذلك بعدما تمكنت فرق المسح والاستكشاف الميدانية بالوزارة من رصد أسراب ومجموعات من الجراد في حالة مشتتة، بسبب استمرار الرياح وهطول الأمطار، وشوهدت الأعداد منتشرة في جنوب الليث ما بين المظيلف ومركز الشواق.