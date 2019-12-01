شكرا لقرائتكم خبر عن محرقة متنقلة للحيوانات النافقة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

بدأت المحرقة المتنقلة للحيوانات النافقة في حفر الباطن أعمالها، وذلك امتدادا لجهود أمانة المحافظة في حماية الصحة العامة والبيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الشمري أن المحرقة تعمل على حرق «الحيوانات النافقة»، التي يتركها مربو الماشية على أطراف المحافظة، مبينا أن المحرقة تتكون من خزان ديزل بسعة 900 لتر ومولد كهرباء بطاقة 10 KW، بالإضافة إلى صندوق الحريق، الذي يوجد به عدد 4 مراوح إشعال نار، ومروحة علوية لزيادة درجة الحرارة فى مرحلة الحريق، والتبريد فى مرحلة ما بعد الحرق، وتبلغ سعة الصندوق 2 متر مكعب، أى يتم حرق عدد 10 حيوانات نافقة صغيرة، وحيوان واحد نافق كبير كالجمال والخيل.

وتعمل المحرقة على درجة حرارة احتراق تصل إلى 850 درجة مئوية، وهناك نظامان للحريق حريق أولي، وحريق ثانوي، حتى يتم احتراق وتحليل الجثث داخلها نهائيا.