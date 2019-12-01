شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي بقيق: عهد «سلمان الحزم والعزم» منافس في شتى المجالات والان نبدء بالتفاصيل

في الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، ملك الحزم والعزم، والذي أصبحت المملكة في عهده، منافسة للعالمية في شتى المجالات، الاقتصادية، والرياضية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، وغيرها من الإنجازات، وعبر عدد من أهالي محافظة بقيق، عن مشاعرهم في هذه المناسبة العزيزة على الجميع.

» نقلة نوعية

قال نائب رئيس المجلس البلدي لمحافظة بقيق م.أحمد الزهراني: إن المملكة العربية السعودية شهدت خلال الخمسة الأعوام الماضية، نقلات نوعية، منذ تقلد ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، خاصةً في التنمية العمرانية، ومشاريع عالية المستوى، وخدمات تطويرية، تسهم في خدمات المواطن والمقيم.

» تنمية وازدهار

وبين عضو المجلس المحلي سويد العتيبي أن ذكرى مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز -يرعاه الله-، غالية على قلوبنا كافة، حيث شهدت بلادنا في عهده المجيد تطورا في الخدمات والمشاريع القائمة في المملكة والمنطقة الشرقية ومحافظة بقيق خير شاهد على حرصه على راحة شعبه في كافة الأمور وفي أدق التفاصيل، وما نشاهده خير شاهد على ما يوليه قائد البلاد من اهتمام وحرص على تنمية وازدهار الوطن.

» ملك الأمن

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وأشار رئيس المجلس البلدي بمحافظة بقيق، عبدالله آل عايد، إلى أن المملكة في عهد ملك الحزم والعزم، شهدت تطورًا كبيرًا في القطاعات الأمنية والعسكرية كافة، وأصبح الجميع في الدول يضرب المثل بمملكتنا الحبيبة في القوة العسكرية، لما توليه قيادته الحكيمة لشعبها الكريم، بالعيش بكل أمن وأمان.

» سياحة وترفيه

وأشار المواطن «فالح الحقباني» إلى التطور السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية في قطاع السياحة والترفيه، وهو دليل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إسعاد شعبه لكافة الأفراد بمختلف الأعمار والفئات، وأكبر دليل على ذلك، مواسم المناطق التي تقام كل شهر تقريبًا.

» إنجازات عظيمة

وبين المواطن «مطلق السبيعي» أن المملكة شهدت كافة الخدمات البلدية والاجتماعية والتنموية في عهد ملك الحزم والعزم، في جميع المدن والمحافظات، وأصبحت المملكة تضرب بها الأمثال حيث تم افتتاح العديد من المنتزهات والمكاتب الضمانية والمشاريع الكبرى والمعاهد التعليمية والتدريبية.