شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. منجزات رائدة ومشروعات تنموية والان نبدء بالتفاصيل

» عهد زاهر

أكد رئيس بلدية محافظة القطيف، م.محمد الحسيني، ما تعكسه هذه المناسبة من حب وصدق وولاء للملك المفدى، ومدى قوة التلاحم بين القيادة والشعب، مبديًا فخره بهذه المناسبة التي يحتفل بها كل أبناء الشعب السعودي المعطاء، مُشيدًا بما تحقق في العهد الزاهر من إنجازات تنموية على جميع الأصعدة، مؤكدًا مواصلة المسيرة إلى جانب القيادة الرشيدة، وصولًا إلى آفاق المستقبل بوطن حيوي واقتصاد مزدهر.

وأضاف، إن خمس سنوات من المنجزات الرائدة والمشروعات العملاقة التي تحققت وتتحقق في هذا العهد الزاهر، تؤكد حكمة القيادة الرشيدة في بناء وتأسيس أعمدة هذا الوطن المعطاء على قواعد سليمة وأسس متينة، رافعًا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بحلول الذكرى الخامسة للبيعة، داعيًا الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء عما يقدمانه للبلاد في كافة المجالات وأن يحفظ لبلادنا أمنها ورخاءها.

» خير وبركة

وقال عضو مجلس الشورى م.نبيه آل إبراهيم: نجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم وكل يوم، مضيفًا: إن ذكرى البيعة الخامسة «خير وبركة» تحمل في طياتها كل ما يفرح المواطن في هذه المنطقة، وكل الحب والولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين وقلوبنا تملؤها السعادة وتغمرها الفرحة.

وأشار إلى أن مشروع وسط العوامية سيسجله التاريخ ضمن إنجازات الوطن التنموية، وكإحدى المبادرات والمشاريع التنموية التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030.

» عجلة التطور

وقال د.كرار الفرج: إن الوطن والمواطنين والمقيمين يحتفون بهذه الذكرى بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء في مجالات الحياة وصنوفها، فيرون عجلة التطور وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة تمضيان سويًا، مع مواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أن الذكرى الخامسة تعود وقد حققت المملكة العديد من الإنجازات والتغييرات الجذرية على كل المستويات والأصعدة، ولتسير البلاد بقفزات عظيمة نحو مستقبل مزدهر.

» نهضة حضارية

وأكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف، م.شفيق السيف، أن ذكرى البيعة الخامسة تأتي والكثير يتحقق لأبناء المملكة، إضافة لما تشهده المملكة من نهضة حضارية وعمرانية، مضيفًا: إن هذه المناسبة السعيدة مناسبة خير وبركة يعيشها كل فرد على أرض الخير والنماء أرض المملكة العربية السعودية التي تزخر بقيادة حكيمة وخلفها شعب يده في يد القيادة الرشيدة التي لا تدخر أي شيء في سبيل رفعة اسم المملكة العربية السعودية في جميع المحافل العالمية، مؤكدين تلاحمهم وسيرهم خلف نهج القيادة الرشيدة حاضرًا ومستقبلًا.

» ولاء وحب

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وأكد المدير التنفيذي لمستشفى القطيف المركزي، د.رياض الموسى، أن سعادتنا بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، ما هي إلا ترجمة صادقة للولاء والحب الذي يسكن قلوب المواطنين وينبض بمشاعر صادقة تجاه قيادة هذه البلاد.

» مصالح الوطن

ونوه مدير مكتب التعليم بالقطيف، عبدالكريم العليط، بحرص الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- على مصالح الوطن والمواطنين، وحمل هاجس الأمتبن العربية والإسلامية التي كان من بينها مواصلة المملكة بثبات قيادة وشعبا لنصرة قضايا الأمة في كل الاتجاهات.

» منجزات كبيرة وقال سكرتير المجلس البلدي سابقا عبدالله شهاب: إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الخامسة، تحل والوطن يشهد المنجزات الكبيرة التي تحمل طموح أبناء الوطن، وهذا ليس بغريب على القيادة الرشيدة ممثلة في ملكنا المفدى وفي ولي العهد الأمين أطال الله في عمريهما.

» نقلة نوعية

وأشار المواطن فتحي البنعلي إلى أن ذكرى البيعة مناسبة خالدة وغالية على قلب كل مواطن محب ومخلص لهذا الوطن الشامخ، مؤكدًا أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- شهد إحداث نقلة نوعية للمملكة في شتى المجالات.

» مشروعات متواصلة

وأكد الإعلامي محمد التركي أن ذكرى البيعة تسكن في وجدان كل مواطن على ثرى هذه الأرض المباركة، فهي ذكرى لتولي الأب القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مقاليد الحكم، وهي الذكرى التي شهدت معها بلادنا مشروعات متواصلة وخطوات سريعة للتقدم والنمو في مختلف الميادين.

رفع مسؤولو وأهالي محافظة القطيف، التهاني والتبريكات، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة المباركة وتوليه مقاليد الحكم، وأبدوا سعادتهم وابتهاجهم بهذه المناسبة الغالية، وعبروا عن تجديد الولاء والطاعة له، لقيادة هذه البلاد الطاهرة التي تسير نحو التطور الدائم والرقي في جميع المجالات.

وشددوا على أهمية الاحتفاء بذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، مؤكدين أن ذكرى البيعة الخامسة تأتي والوطن يشهد الكثير من الإنجازات الكبرى.