شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ«غازكو»: المملكة أصبحت رقماً اقتصادياً صعباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والتصنيع الأهلية الدكتور عبدالكريم النجيدي أن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، تمثل حدثاً محورياً في تاريخ الوطن، إذ تتزامن مع ظهور النتائج الأولية لبرامج المملكة التحولية، وهي في الوقت ذاته فرصة مواتية لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة التي تسعى بكل طاقاتها لتمكين بلادنا من تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية مع التركيز على أمن واستقرار وازدهار الوطن والتعامل الحكيم مع جميع المتغيرات التي يشهدها العالم.

وقال النجيدي إن أبناء المملكة ينظرون إلى هذه المناسبة الوطنية المهمة على أنها فرصة مواتية للتعبير عن فخرهم وانتمائهم لهذا الوطن العظيم والولاء لقيادته التي لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق الرفاه لشعبها، كما يعبر السعوديون في هذه المناسبة عن امتنانهم لله جل وعلا أن قيض للوطن قيادة حكيمة أخذت على عاتقها مسؤولية رعاية الإسلام وخدمة مقدساته بكل ما أوتيت من إمكانات لتصل إلى المستوى المشرف وغير المسبوق في هذا الشأن، بناء على توجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

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ولفت إلى أن مشاعر الوفاء التي يبديها الشعب السعودي اليوم، إنما هي تعبير عن شكر وتقدير لكافة الجهود المخلصة التي تبذلها القيادة في وضع الخطط الطموحة والمشروعات التنموية الضخمة التي تشهدها بلادنا في كافة المجالات لرسم مستقبل أفضل للوطن والمواطن، حيث أصبحت المملكة رقماً متقدماً ومنافساً يوماً بعد آخر على الصعيد الاقتصادي والتنموي وشريكاً أساسياً في رسم خارطة الاقتصاد العالمي هذه الأيام.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«غازكو» بأن سياسة توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادرها مع تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى وصولاً لتحقيق التنمية المتوازنة كان له أثر كبير في الدفع بالحراك الاقتصادي وإرساء قواعد البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على أهمية مشاركة أكبر للمواطنين والمواطنات في تلك المشاريع من خلال خلق فرص عمل للشباب بمختلف تخصصاتهم وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وقال النجيدي إننا نبتهل للمولى العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في إكمال المسيرة المباركة نحو استدامة الأمن والاستقرار والرفاه لشعب المملكة العربية السعودية.