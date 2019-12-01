شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يواسي ايلير ميتا وتشيسكيدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة لكل من رئيس رومانيا كلاوس فرنر يوهانز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ولرئيس أفريقيا الوسطى فوستان أركونج تواديرا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر ولي العهد في البرقيتين عن أصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيسين، راجيا لحكومتي وشعبي رومانيا وأفريقيا الوسطى الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية ألبانيا ايلير ميتا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال الأمير محمد بن سلمان: «تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين».

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كما بعث ولي العهد لرئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما، برقية عزاء ومواساة في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال: «بلغنا نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل».

من جهة أخرى، بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا وما نتج عنها من وفيات. وقال: «بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة».