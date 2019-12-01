شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي رئيسي ألبانيا والكونغو في ضحايا الزلزال والفيضانات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة لكل من رئيس رومانيا كلاوس فرنر يوهانز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ولرئيس أفريقيا الوسطى فوستان أركونج تواديرا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك سلمان في البرقيتين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسين، ولحكومتي وشعبي رومانيا وأفريقيا الوسطى الصديقين اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية ألبانيا ايلير ميتا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحرى التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية ألبانيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب». وفي سياق آخر، بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا وما نتج عنها من وفيات. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارككم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه».

من جهة أخرى، تلقى خادم الحرمين الشريفين تهنئة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما تلقى الملك سلمان تهنئة ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.