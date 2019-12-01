شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: القبض على ناشر مقطع الألفاظ المخالفة للذوق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) أعلنت شرطة منطقة القصيم، القبض على شخص صور ونشر مقطع فيديو احتوى ألفاظاً وعباراتٍ مخالفة للذوق والآداب العامة. وأشارت الشرطة إلى أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية من قام بهذا الفعل والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

أعلنت شرطة منطقة القصيم، القبض على شخص صور ونشر مقطع فيديو احتوى ألفاظاً وعباراتٍ مخالفة للذوق والآداب العامة. وأشارت الشرطة إلى أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية من قام بهذا الفعل والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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