شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: إصابة أربعيني بـ «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

سجلت وزارة الصحة أمس إصابة رجل يبلغ ٤٨ عاما من المدينة المنورة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فايروس «كورونا»، صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة للإبل، وذلك في الأسبوع الوبائي ٤٨، مبينة عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن حالة المريض نشطة.

وأوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود، أن حماية الفرد من «كورونا» تكون باتباع الإرشادات الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية والتعامل مع الإبل والمواشي بشكل عام في الحظائر بحرص شديد من خلال ارتداء الكمامة، وضرورة استمرار التوعية في المجتمع باعتبار الفايروس مستوطناً.