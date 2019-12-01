شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد: بوادر الخير عمّت أرجاء الوطن في عهد سلمان ومحمد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة احتفاء الوطن بالذكرى الخامسة للبيعة التي تصادف الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1441، مؤكداً أن هذه المناسبة الغالية تغمر جميع أبناء الشعب السعودي بالفرحة والفخر بما أصبحت عليه البلاد من إنجازات تسابق الزمن، ونهضة شاملة تتعايش مع واقع الحاضر، وتستشرف المستقبل بالعزيمة والإصرار بما يزيد من رفعة الوطن وتنميته على مختلف الأصعدة.

وقال الأمير مشعل بن ماجد: «إن هذه الذكرى الغالية وقفة استثنائية لتجديد الولاء والحب والانتماء للوطن وقيادته، وإشراقة ناصعة على مواصلة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد مسيرة الإنجازات التي عمت مختلف أرجاء الوطن، وارتسمت معها بوادر الخير والنماء والرفاهية للمواطنين، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم في صورة ترتسم معها معاني الوفاء».

وأكد محافظ جدة أن ذكرى البيعة تعكس ما يشهده الوطن من تنمية مستدامة وبناء الإنسان السعودي وقدراته وسط تكامل الأداء بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة في شراكة حقيقية ومسؤولية واحدة لخدمة الوطن وأبنائه، في الوقت الذي صنع التخطيط المحكم من قائد مسيرة هذه النهضة، ودفع عجلة التنمية وتأمين وضع المملكة الاقتصادي التي أصبحت واحدة من الدول المؤثرة في اقتصادات وسياسات العالم.