شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «شرقية خضراء» اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

يدشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بديوان الإمارة اليوم، مبادرة أمانة المنطقة الشرقية «شرقية خضراء» التي تأتي ضمن برامج الأمانة لتشجير المدن، وزيادة نسبة الرقعة الخضراء، وزيادة نسبة الفرد منها، ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليه.

ويشارك في المبادرة التي تهدف إلى زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة، تعليم الشرقية وصحة المنطقة والتجمع الصحي الأول والمجاميع التطوعية، وتستهدف المدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.