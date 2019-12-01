شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يبحث مرئيات 1200 شاب وفتاة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)يبحث أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز مرئيات ومطالب واحتياجات أكثر من 1200 شاب وفتاة في اللقاء المفتوح المقام ضمن الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة الذي سينعقد غداً في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.
وأكد رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران أن اللقاء يهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب والفتيات لوطنهم وقيادتهم والإسهام في بناء الوطن وتقدمه.
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