شكرا لقرائتكم خبر عن 47 إدارة تعليمية تناقش أهمية الإشراف التربوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارتي الإشراف التربوي برنامج «دور إدارات الإشراف التربوي في رفع مستوى التحصيل الدراسي» خلال الفترة 5-7/‏ 4/‏1441هـ ضمن البرامج المركزية التي تنظمها وتنفذها الإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة بمشاركة 47 إدارة تعليمية.

وشدد مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أهمية اللقاء لما يمثله الإشراف التربوي من أهمية في الميدان التعليمي، إذ تسعى وزارة التعليم لتحقيق التطلعات الطموحة في دعم كل ما يرقى بمسيرة التطوير في بناء العملية التعليمية والتربوية وتقويمها بالرأي المقترح والمشورة الهادفة والتركيز على نواتج التعلم ورفع التحصيل الدراسي وفق إجراءات علمية وعمليات متضامنة في بناء خططها وبرامجها المستقبلية وصولاً إلى بيئة عمل تربوية وتعليمية متكاملة ينعكس أثرها بالإيجاب على الطلاب والطالبات وجميع عناصر العملية التعليمية.

من جهته، أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي (بنين) بتعليم تبوك محمد بن موسى الزهراني، أن اللقاء سيناقش ويتناول عدداً من المحاور وأوراق العمل التي تتضمن التحصيل الدراسي وحتمية التحسين، ودليل تحسين نواتج التعلم في المدارس، دور الإشراف التربوي في التحصيل الدراسي، أدوار المؤسسات التعليمية في التحصيل الدراسي، الأدوار التكاملية لتحسين نواتج التعلم والدور الإجرائي لمدير الإشراف في تحسين نواتج التعلم.

من جهتها ذكرت مديرة إدارة الإشراف التربوي (بنات) بتعليم تبوك عناية بنت حسن القبلي، أن اللقاء يستهدف مديري ومديرات الإشراف التربوي ويستعرض العديد من التجارب والنماذج الإشرافية الناجحة في الميدان التعليمي ويقدم من خلاله ورش عمل ونقاشات علمية وتجارب تهم العاملين في الميدان التربوي.