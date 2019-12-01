شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ورقة تستعرض تجويد الممارسات التدريسية بالمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تستعرض 11 ورقة عمل آليات تجويد الممارسات التدريسية في مادة التربية الأسرية، ضمن فعاليات اللقاء الوزاري الذي تستضيفه إدارة الإشراف التربوي بتعليم منطقة المدينة المنورة اليوم تحت شعار «مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الأسرية» لأقسام التربية الأسرية بنات على مستوى الإدارات التعليمية، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم.

وأوضحت رئيسة قسم التربية الأسرية بتعليم المدينة سهيلة حاسن الأحمدي أن اللقاء يهدف إلى تجويد الممارسات التدريسية في مادة التربية الأسرية وتحسين أساليب وأدوات التقويم المطبقة في المادة، وتفعيل أساليب التقنية الحديثة والواقع المعزز ودعم مهارات التفكير العليا ومهارات القرن الـ21 لدى الطالبات، وتفعيل الشراكة المجتمعية، كما يسعى إلى تنفيذ مشاريع للأسر المنتجة داخل المدارس ويحفز إقامة معارض من إنتاج الطالبات ويعمل على بناء أدوات توجه العمل والممارسات الإشرافية والتدريسية نحو تحسين مستوى نواتج التعلم، مشيرة إلى مشاركة 41 منطقة و43 مشرفة للتربية الأسرية في اللقاء الذي تضم فعالياته 11 ورقة عمل وتجربة ودراسة تخصصية وتربوية وورشة تدريبية ستثري الميدان التعليمي وتطور الأداء ضمن تطلعات وزارة التعليم وأهدافها الإستراتيجية لتجويد المخرجات التعليمية.