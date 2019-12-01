شكرا لقرائتكم خبر عن القبول في «مجتمع» البترول والمعادن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)أعلنت كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1440/1441.
وأوضح عميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة أن فترة القبول تبدأ من صباح اليوم وتستمر إلى نهاية دوام يوم الخميس 15 من ربيع الآخرة، وذلك على موقع الكلية على شبكة الإنترنت http://www.dcc.edu.sa خلال فترة القبول، مشيراً إلى أن القبول يشترط أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة من فرع العلوم الطبيعية، سعودي الجنسية أو من أم سعودية، لم يسبق له الالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ولفت إلى أن موقع الكلية على شبكة الإنترنت يحتوي على كامل التفاصيل والشروط،
مبينا أن الكلية تخرج طلابها بدرجة المشاركة في تخصصات المحاسبة، الحاسب وتقنية المعلومات، التسويق، إدارة سلسلة الإمداد، تقنية السلامة، وإدارة الموارد البشرية.
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