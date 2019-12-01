شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ورش وجلستان تبحث أمراض الرئة لدى الأطفال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجبيل) okaz-اختتمت أمس أعمال مؤتمر صحة الجبيل الثاني لتخصصات طب الأطفال، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية، وذلك في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.
وشملت جلسات اليوم الختامي للمؤتمر، جلسة عن أمراض الرئة لدى الأطفال، ناقشت مواضيع عدة تضمنت الصفير عند الأطفال والتليف الكيسي واختبار وظائف الرئة، والنهج السريري للرضّع وآلام أمراض البطن لدى الأطفال.
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