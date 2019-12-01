شكرا لقرائتكم خبر عن الأمراء: عهد زاهر.. ووطن شامخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توجيهات خادم الحرمين الشريفين الحازمة والحاسمة في القضايا التي تحمل هم وطنه وشعبه والشعوب العربية والإسلامية، دليل على بعد نظره وحكمته في التعامل مع مختلف الأمور والقضايا، ويسعى دائماً وأبداً في سبيل تخفيف مُصاب البلدان الإسلامية والعربية، وجمع شمل وحدة الصف، في التعامل مع قضايا أمته، في كل أنحاء الأرض بمفاهيم الحوار والسلام.

* أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

* هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنه فرصة عظيمة لنؤكد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوان في خدمة هذا الوطن ومواطنيه خارجيا وداخليا، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة العربية السعودية في القمة دوما وأبدا.

وتحل علينا ذكرى البيعة والوطن ولله الحمد يرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء، بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية ثاقبة، بفضل من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا الوطن الهمام.

* أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

* أسأل الله عز وجل أن يسدد خطاكم ويبارك في جهودكم المباركة على المستوى المحلي والدولي، وأعظمها خدمة الحرمين الشريفين وما تبذلونه من دعم سخي لخدمتهما وتوفير الراحة والطمأنينة للحجاج والمعتمرين، وما ننعم به من رفاهية واستقرار وأمن وأمان.

يحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون بهذه المناسبة السعيدة وهم ينعمون بالأمن والأمان والازدهار في شتى المجالات واستمرار مسيرة العطاء والبناء والتطوير لمؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة الغالية.

* مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

* لقد أرسى خادم الحرمين الشريفين معالم نهضة حضارية في مختلف المواقع، فمن إطلاق مشروع بوابة الدرعية، إلى مشروعات التطوير في محافظة العلا، إلى غيرها من المشروعات، التي تؤكد أن تقدم ونماء هذا الوطن، هو الغاية التي يسعى إليها، وفي كل عام من عهده الزاهر الميمون، تتوالى المنجزات، وتتجدد الإنجازات، وتواصل بلادنا التنمية التي بدأت منذ أن وحد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- هذه الأرض الطيبة تحت راية التوحيد.

* أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيزخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتسم بالأفعال لا الأقوال، وبالعمل بصمت، وبحماية حوزة الإسلام ومهبط الوحي من أطماع الأعداء المتربصين الطامعين، كما اتسم بالثقة بالله سبحانه وتعالى ثم بأبناء وبنات الوطن، لحماية وطنهم والدفاع عنه، وفتح الآفاق للتنمية البشرية، والتقدير والتمكين.

* أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

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أبناء الوطن في كل جزء من ترابه الطاهر يبادلون القيادة حباً بحب ووفاءً بوفاء، نعتز بما تحقق للوطن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، من قفزات تنموية نوعية داخليا وتعزيز مكانة المملكة دولياً، والقائد الوالد خادم الحرمين الشريفين، دفع بروح الشباب في مفاصل العمل الرئيسية ودعم رؤية المملكة 2030، واعتماد أهدافها الشاملة مفتاحا للتغيير نحو الأفضل.

* أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز من الإنصاف التأكيد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما الرؤية التي تبنتها المملكة 2030 التي رعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التي نجني ثمارها الآن إلا دليل على نجاح وقوة وصلابة هذه الرؤية وقوة اقتصادنا الوطني، فهنيئاً لنا كسعوديين وسعوديات بهذه القيادة العظيمة والشعب الوفي.

* أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

بلادنا تعيش في أزهى عهود نهضتها، بجميع قطاعات التنمية وبكفاءات سعودية عالية التأهيل، بفضل الله ثم بنظرة القيادة الثاقبة المرتكزة على الحنكة وبُعد النظر والتخطيط العلمي السليم المنطلق من رؤية المملكة 2030، حتى أنها بفضل الله أصبحت أنموذجاً يحتذى في العالم المتحضر بأسره.

* أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

فخر واعتزاز كل السعوديين والمسلمين والعرب الصادقين، بثبات الموقف، ووضوح المنهج، وبعظم الأمجاد التي يصنعها خادم الحرمين الشريفين، وعضده الأيمن ولي عهده الأمين، على كل الأصعدة، محلياً وخارجياً، وفي كل المجالات.

* أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الزاهر حققت المملكة بسياساته الحكيمة وفي مدة وجيزة تحولات فكرية، وإنجازات محلية ودولية حققت للمواطن الكريم أسباب العيش الكريم والمشاركة الفاعلة في خدمة وتنمية بلادهم بجميع المجالات، وفق رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية ومبادراتها التشغيلية، التي حشدت ووحدت الجهود والطاقات والإمكانات ونسقتها ووجهتها نحو تحقيق أهداف تنموية واضحة ومحددة.

* أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

في عصر هذا العهد الزاهر، تعيش المملكة عاماً تلو آخر حراكا اقتصاديا وتعليميا وصحيا متطورا، وفق رؤية إستراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق إنجازات تنموية شاملة مستدامة تلبي احتياجات جميع المواطنين وتطلعاتهم وتوفر الحياة الكريمة لهم، بالإضافة إلى ضمان مستقبل واعد تكون فيه المملكة في مقدمة شعوب ودول العالم الأول.

* أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز