مشعل بن ماجد : الملك سلمان صنع تنمية شاملة ورسخ مكانة المملكة في مصاف الدول المتقدمة 

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

نقل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، بمناسبة احتفاء الوطن بذكرى البيعة المباركة الخامسة التي تصادف الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1441هـ ، مؤكداً أن هذه المناسبة الغالية تغمر كافة أبناء الشعب السعودي بالفرحة والفخر بما أصبحت عليه البلاد من انجازات تسابق الزمن ، ونهضة شاملة تتعايش مع واقع الحاضر وتستشرف المستقبل بالعزيمة والاصرار بما يزيد من رفعة الوطن وتنميته على مختلف الأصعدة.

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ونوه الأمير مشعل بأن هذه الذكرى الغالية وقفة استثنائية لتجديد الولاء والحب والانتماء للوطن وقيادته ، واشراقة ناصعة على مواصلة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لمسيرة الانجازات التي عمت مختلف أرجاء الوطن وارتسمت معها بوادر الخير والنماء والرفاهية للمواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم في صورة ترتسم معها معاني الوفاء .

وقال محافظ جدة بأن ذكرى البيعة تعكس ما يشهده الوطن من تنمية مستدامة وبناء الإنسان السعودي وقدراته وسط تكامل الأداء بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة في شراكة حقيقية ومسؤولية واحدة لخدمة الوطن وأبنائه ، في الوقت الذي صنع فيه التخطيط المحكم من قائد مسيرة هذه النهضة ، ودفع عجلة التنمية وتأمين وضع المملكة الاقتصادي التي أصبحت واحدة من الدول المؤثرة في اقتصادات وسياسات العالم .

واختتم محافظ جدة تصريحه بهذه المناسبة ، داعياً الله تعالى أن يكون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين خير معين للوطن ، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها وعزها واستقرارها.