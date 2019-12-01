السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تهنئة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم. Advertisements كما تلقى التهنئة من رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. وهنأ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم. وفيما تحتفل المملكة بذكرى البيعة، حيث تعيش رفاهية وأمنا واستقرارا، تقدمت السعودية 270 نقطة في مؤشرات عالمية عدة خلال عام 2019 ، بمعدل درجة كل 30 ساعة، واحتلت المرتبة السابعة عالميا والأولى عربيا من حيث رغبة الشعوب بالهجرة إليها، متقدمة على إسبانيا وإيطاليا واليابان وسويسرا وسنغافورة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مملكة سلمان .. رفاهية وأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.