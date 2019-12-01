رؤساء هيئات: المملكة تبوأت مكانة عالمية مرموقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رؤساء عدد من الهيئات أن ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مناسبة عزيزة على الجميع، حيث أصبحت المملكة في هذا العهد الزاهر ركيزة أساسية بين قريناتها من دول العالم المتقدمة، مشيرين إلى أن تلك السنوات حفلت بإنجازات وطنية كبيرة على مختلف الأصعدة.

نهضة شاملة

«ذكرى البيعة الخامسة مناسبة مجيدة غالية على قلوبنا جميعا، نجدد من خلالها البيعة بالولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين، ونفخر فيها بمسيرة العهد الزاهر والنهضة الشاملة لبلادنا في شتى المجالات، حتى أصبحت المملكة في هذا العهد الزاهر ركيزة أساسية بين أقرانها من دول العالم المتقدمة».

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

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رؤية طموحة

«تعيش المملكة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وهي تمر بمرحلة نماء وتحديث وإصلاحات على الصعد كافة، وتحقق لها بفضل الله ثم بصدق إرادة القيادة الرشيدة وثاقب رؤيتها وحزمها الكثير من الغايات والأهداف السامية على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والتنموية، وذلك وفق رؤية واضحة وملهمة».

خالد السبتي - محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

إرادة قيادة وشعب

«نحتفي جميعا بمرور خمس سنوات من البيعة، وأعوام من الإنجازات المتسارعة وفق رؤية واضحة وطموح وطن بإرادة قيادة وشعب واحد، فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد وهي تسير على خطى ثابتة وطموحة في جميع المجالات وعلى الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، فقد شهدت هذه السنوات أهم وأعظم المنجزات».

آنف أبا نمي - رئيس مؤسسة البريد السعودي