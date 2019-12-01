أمراء المناطق: 5 أعوام حافلة بالبذل والعطاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجمع أمراء المناطق على أن مرور خمسة أعوام على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مناسبة جديرة بالوقوف والتأمل، كونها شهدت نموا ملحوظا في مشاريع البناء والتعمير ومسيرة التطوير الذي شمل كافة أرجاء الوطن، لافتين إلى النهضة العملاقة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والخدمية.

أمن وأمان

« أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني وأجل التبريكات أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي مقامكم الكريم مقاليد الحكم في الوقت الذي يحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون بهذه المناسبة السعيدة وهم ينعمون بالأمن والأمان والازدهار في شتى المجالات واستمرار مسيرة العطاء والبناء والتطوير لمؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة الغالية».

خالد الفيصل - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة

مستقبل واعد

«ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم مرحلة عهد ووفاء تجاه قائد فذ دانت له أسس ومبادئ الإدارة الحكيمة وأصول السياسة والتعامل الرشيدة، فأرسى خلال سنوات حكمه دعائم الأمن والتنمية ليعم نفعها شرائح المجتمع كافة. ولم يأل جهدا في المضي قدما بمسيرة الوطن نحو التقدم والتطور وتوفير الخير والرفاهية للوطن والمواطن».

فيصل بن سلمان - أمير منطقة المدينة المنورة

في القمة دوما

«تحل علينا ذكرى البيعة الخامسة والوطن، ولله الحمد، يرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية ثاقبة بفضل من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا الوطن الهمام. إن هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة فرصة عظيمة لنؤكد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوان في خدمة هذا الوطن ومواطنيه خارجيا وداخليا، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة في القمة دوما وأبدا».

فيصل بن بندر - أمير منطقة الرياض

فخر واعتزاز

«إن تأكيد هذا الموقف الثابت الراسخ، وفي هذه المناسبة العزيزة، يأتي تعبدا وتقربا إلى الله تعالى، من منطلق البيعة الصادقة الخالصة التي في أعناق الشعب السعودي الأبي العظيم، الذي جزم وقطع على نفسه عهدا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، في المنشط والمكره، في اليسر والعسر، في السلم والحرب، وفي الرخاء والشدة، سائرين على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، منذ تأسيس هذه البلاد المباركة».

جلوي بن عبدالعزيز - أمير منطقة نجران

شواهد لا تحصى

«إن مشاعر الفرح والسعادة والفخر تختلط في هذه الذكرى. والشواهد لا تعد ولا تحصى والإنجازات تتلاحق وتسمو . والحديث عن شخصية خادم الحرمين الشريفين يعني الحديث عن شخصية قيادية أثرت وبشكل كبير في تطور البلاد والنهوض فيها نحو مصاف الدول المتقدمة بعزمه وحزمه وقوة همته وبذله المتواصل دون تساهل في حق المواطن، كونه محور التنمية، وهو ركيزة خطط التنمية في الدولة».

فهد بن سلطان - أمير منطقة تبوك

وضوح الرؤية

«إن العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين اتسم بالحكمة في اتخاذ القرار، مما ينبئ عن وضوح الرؤية ودقة الهدف والحنكة بكل ما من شأنه التمشي مع روح العصر بمفهوم جديد ورؤية طموحة متميزة، وليس أدل على ذلك من التحول الوطني 2020 الذي يشهده الوطن بمختلف قطاعاته التنموية والاقتصادية، وذلك من منطلق رؤية المملكة 2030 ، والتي جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتؤسس لمرحلة جديدة من التطور والتقدم».

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محمد بن ناصر - أمير منطقة جازان

إنجازات نوعية

«إن هذه الذكرى تقودنا في بلاد الحرمين الشريفين إلى طموحات لا حدود لها للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة بخطط تنموية شاملة تطال نواحي الحياة كافة.

إن هذه الذكرى تمثل مرحلة الحزم والعزم في قيادة البلاد وإدارة شؤونها، وكذلك الحزم والعزم في التعامل مع كل ما يتعلق بأمن الوطن ومواطنيه، ومواجهة كل التحديات التي تواجهه بقوة وصرامة دون تهاون مع كل ما يمس هذا الكيان الشامخ وشعبه ومقدساته».

حسام بن سعود - أمير منطقة الباحة

قفزات تنموية

«إن أبناء الوطن في كل جزء من ترابه الطاهر يبادلون القيادة حبا بحب ووفاء بوفاء، ولهذا نعتز بما تحقق للوطن من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه، من قفزات تنموية نوعية داخليا وتعزيز مكانة المملكة دوليا. ترأس المملكة لأول مرة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، ليكون 2020 عاما تتبوأ فيه المملكة دورا عالميا محوريا لخدمة الإنسانية وبرامج التنمية المستدامة».

عبدالعزيز بن سعد - أمير منطقة حائل

تطور ونماء

«نعيش في هذه الأيام ذكرى عزيزة نستذكر فيها تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد. مرت السنوات الخمس وشهدنا فيها تطورا ونماء في مختلف الأصعدة، فقد شهدت هذه السنوات انطلاق رؤية المملكة الطموحة، التي تنشد المستقبل الأفضل لأبناء المملكة، وحرصت على تفعيل الطاقات الكامنة، واستثمار المقومات، وتفعيل القدرات، من أجل وطن طموح، مزدهر الاقتصاد، ومتين البنيان».

سعود بن نايف - أمير المنطقة الشرقية

ذكرى ملهمة

«إننا في هذه الذكرى الملهمة نؤكد على المضي خلف خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، في بناء هذا الوطن الغالي، وأن نعمل بكل جهد وقوة وعزيمة وإرادة وولاء وانتماء لهذه البلاد من أجل أن تواصل المسيرة، وتحقق لأبناء المملكة كل ما يتطلعون إليه من رخاء وازدهار، سائلا الله أن يوفق الجميع لأداء الأمانة على الوجه الأكمل من أجل خير المواطن ورفعة الوطن الحبيب»

فيصل بن مشعل - أمير منطقة القصيم

تلاحم ووحدة

«كلما حلت على بلادنا هذه الذكرى المباركة يظهر أبناء وطننا الغالي أسمى قيم الولاء والطاعة والوفاء والانتماء لقيادته الرشيدة، وهو ما يظهر بجلاء أوثق عرى التلاحم بين الشعب والقيادة، إننا بهذه الذكرى الغالية نؤكد مشاعر الوفاء والانتماء والصدق والإخلاص لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين».

فيصل بن نواف - أمير منطقة الجوف

إنجازات سامقة

«تطل علينا هذه المناسبة العزيزة حاملة الكثير من الآمال في إنجازات سامقة تأتي تتويجا للمنهج القويم الذي عرفت به بلادنا المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله. في العهد الميمون للملك سلمان بن عبدالعزيز شهدت بلادنا خلال خمس سنوات التطوير المتسارع الذي أعاد في مجمله تشكيل الفكر والسلوك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما يتفق ومتطلبات النمو والتقدم والازدهار».

فيصل بن خالد - أمير منطقة الحدود الشمالية