سلمان الحزم والعزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د. خالد بن صالح السلطان *

يحتفل إنسان هذه الأرض، بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، سلمان الإنسانية، وسلمان الإرادة، وسلمان الإدارة، وسلمان القيادة، وسلمان الحزم والعزم، والرؤية الحكيمةالنافذة، سلمان الذي تبوأت بلاده رئاسة أقوى 20 اقتصاداً عالمياً في عهده، وأصبحت وجهة عالمية للاستثمار وللسياحة وللثقافة، وثقلاً سياسياً دولياً مؤثراً في صناعة القرار العالمي.

خمس سنوات، قد لا تكون رقماً مهما في حساب تاريخ تقدم وتطور الأمم والشعوب، ولكن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحده من أكسب هذا الرقم أهمية وزخماً تاريخياً غير مسبوق؛ عندما سابق ببلاده الزمن وكان له ولها قصب السبق فيتحقيق ما كان يعد بمقياس الأمم والشعوب مستحيلاً أو يحتاج إلى عقود طويلة لصناعة التغيير وإحداث التطوير الذيشهدته المملكة في الخمس سنوات الماضية، برؤية ملك حكيم ومؤازرة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله) مهندس رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

ونفخر في الشركة السعودية للكهرباء، بأن كنا جزءاً من هذا المشهد الباعث على الفخر والاعتزاز، بدعم كبير من وزارةالطاقة ومنظومة تكامل القطاع، ومتابعة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن حققت الشركة العديد من الإنجازات والنجاحات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، بمواكبتها لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ونجحت الشركة في دعم سجل أرقام منجزاتها، من خلال حصولها على المرتبة الرابعة عشرة ضمن شركات الكهرباء على مستوى العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالالطاقة الكهربائية، وتصدرت قائمة شركات الطاقة الكهربائية في الدول العربية، بناءً على القيمة السوقية، وفقاً لموقع Statista المتخصص في إحصاءات الاقتصاد العالمي وتقنية المعلومات، وأصبحت تنتج أكثر من ربع إنتاج الدول العربية مجتمعة من الطاقة الكهربائية، فيما بلغ حجم أصول الشركة 445 ملياراً بزيادة تقدر بـ 128 مليار ريال منذ 2015، ممايجعلها أكبر شركة مدرجة من حيث الأصول في المملكة.

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وحصلت الشركة على عدد من الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية، منها: حصولها على جائزة الملك عبدالعزيز للجودةلفئة المنشآت الخدمية الكبيرة للمستوى الذهبي، وجائزة أفضل المشاريع العملاقة بالمملكة ضمن مسابقة MEED العالمية، وجائزة أفضل مركز اتصال تعاقدي لخدمات المشتركين بالشرق الأوسط، و جائزة معهد EPRI الأمريكي لأبحاثالطاقة الكهربائية، وجائزة أفضل مركز اتصال حكومي لخدمات المرافق العامة بالشرق الأوسط من منظمة "انسايتس"،وجائزة التميز الذهبية في تنفيذ ومتابعة المشاريع ثلاث مرات، وجائزة الابداع الرقمي للتشغيل الأمثل في الملتقىالسنوي Minds+ Machines، وجائزة مكة للتميز في فرع التميز الثقافي، والجائزة الدولية للأفكار الإبداعية بمواقعالعمل من جمعية الأفكار الإبداعية البريطانية عن الفئة المالية مرتين، ومرة عن فئة الاستدامة، وجائزة دبي للجودةوترشحت لجائزة العام الدولية للابتكار في التخلص من الرماد الكربوني والمحافظة على البيئة، وجائزة أفضل أداءمتميز لإدارات خدمات المشتركين بدول مجلس التعاون، وجائزة المسؤولية الاجتماعية الأفضل لإنجازات بقمة تجاربالعملاء في دبي، وجائزة الجمعية الدولية للعلاقات العامة لفئة الاتصال الداخلي، عن فكرة المجلس الشبابي التنفيذي،وجائزة ملتقى التشغيل والصيانة، وحصلت على شهادة الأيزو 19600 للامتثال وشهادة الأيزو 9001 لإدارة نظام الجودةQMS.

هذه الإنجازات الكبيرة، والحضور اللافت في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية، لم يكن ليتحقق، لولا الدعم اللامحدودمن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، خلال خمس سنوات من العهد الزاهر والزاخربالإنجازات الكبيرة في شتى المجالات، التي شهد بها القاصي والداني في كل أصقاع الأرض.

ونجدد البيعة لقائد الأمة سيدي خادم الحرمين الشريفين، سائلين الله العلي العظيم، له العمر المديد، وموفور الصحةوالعافية والتوفيق والسداد، وللوطن العظيم الرفعة والأمن والأمان.

* رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء