خادم الحرمين يتلقى التهاني بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تهنئة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما تلقى التهنئة من رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وهنأ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

من جهة ثانية، عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، كما عزى رئيس جمهورية ألبانيا ايلير ميتا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

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من جهته عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، كما عزى رئيس جمهورية ألبانيا ايلير ميتا في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

إلى ذلك، هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس رومانيا كلاوس فرنر يوهانز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان أركونج تواديرا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وبعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس رومانيا كلاوس فرنر يوهانز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده،كما بعث برقية تهنئة لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان أركونج تواديرا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.