وزراء: التاريخ والعالم أجمع شهدا بمنجزات العهد الميمون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عدد وزراء المنجزات التاريخية التي شهدتها المملكة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال خمس سنوات من توليه مقاليد الحكم، مشيرين بمناسبة ذكرى البيعة إلى أن الشعب السعودي يفاخر بهذا العهد الميمون الذي أصبح أنموذجا يحتذى به لما تحقق من منجزات شهد لها التاريخ والعالم أجمع.

أنموذج يحتذى

«إن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهد تحولات إيجابية كبيرة انعكست على أداء جميع المرافق الحكومية، خدمة للمستفيدين وتسهيلا عليهم.

إن هذا العهد الميمون أضحى أنموذجا يحتذى به لما تحقق من منجزات شهد لها التاريخ والعالم أجمع على المستويات كافة، وحق للشعب السعودي أن يفرح ويتبادل التهاني بهذه المناسبة الغالية ويفاخر بهذا العهد الذي يسير وفق رؤية طموحة رؤية الحاضر للمستقبل 2030».

وليد الصمعاني - وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء

تطورات وإنجازات

«إن هذه المناسبة العزيزة تمر على المملكة وهي تشهد عددا من التطورات والإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي دأبت منذ اليوم الأول على إحقاق الحق والوقوف إلى جانب القضايا العادلة.

إن السياسات الحكيمة والتوجيهات النيرة التي تلتزم بها المملكة كانت سببا في تعزيز استقرارها وأمنها ودورها الرائد إقليميا ودوليا».

الأمير فيصل بن فرحان - وزير الخارجية

مناسبة مجيدة

«الذكرى المجيدة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين تعد مفصلا مهما في مسيرة المملكة، إذ تأتي مناسبة غالية على الشعب السعودي الكريم وذاكرتهم المفعمة بمشاعر الولاء والتقدير لدوره الكبير في قيادة البلاد إلى تحقيق الطموحات، والحفاظ على المقدرات المكتسبة.

في هذا اليوم تأتي الذكرى الخامسة، وهي مناسبة مجيدة من أيام الوطن، وذكرى أثيرة في ذاكرة المواطنين، لما يمثله خادم الحرمين الشريفين من قدر عال في نفوس المواطنين والمواطنات الذين يكنون له الحب والولاء، وليس هذا غريبا، فهو الملك الحازم العادل».

سليمان الحمدان - وزير الخدمة المدنية

مناسبة عزيزة

«تحل علينا الذكرى الخامسة للبيعة هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وعلى قلوب أبناء الوطن الذين يتوارثون قيم الولاء والوفاء لقادتنا الميامين، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - حتى تولى خادم الحرمين الشريفين سدة الحكم، ومبايعته ملكا لهذه البلاد المباركة في مثل هذا اليوم الخالد، مجسدين أروع صور التلاحم والترابط بين القيادة والشعب الوفي».

الأمير عبدالله بن بندر - وزير الحرس الوطني

مبادرات نوعية

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«إن ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين تأتي معها صور الصدق والولاء لقائد عظيم، أرسى دعائم حكمه على العدل والمساواة، وأنجز لوطنه وشعبه ما يتطلعون إليه من أمن واستقرار ورخاء، وما يطمحون إليه من مشاريع تنموية، ومبادرات نوعية، وفرص استثمارية واعدة لمستقبل أفضل، مؤكدا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تواصل حضورها المميز وفق رؤية المملكة 2030 في حصد الكثير من المنجزات».

حمد آل الشيخ - وزير التعليم

تطوير شامل

«الخدمات الصحية حققت حضورا لافتا، وتعيش حراكا تطويريا شاملا بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة، حيث نفذت عددا من البرامج الخدمية مثل برنامج أداء الصحة وتفعيل مركز صحة 937، كذلك إطلاق المبادرات النوعية مثل خدمة موعد وتطبيق صحة ونظام وصفتي، كذلك التوسع في خدمات المراكز الطبية المتخصصة مثل مراكز الأورام والقلب والكلى وغيرها، والتي أسهمت في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء».

توفيق الربيعة - وزير الصحة

نهضة تنموية

«تحل اليوم الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، ووطننا الغالي يشهد نهضة تنموية شاملة، ومكانة عالمية عالية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، ومتابعة ولي عهده الأمين، وننوه بما يجده القطاع المالي بالمملكة من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة ليواكب النقلة النوعية التي يحققها اقتصادنا الوطني».

محمد الجدعان - وزير المالية

مكاسب وإنجازات

«نحتفي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، ونشكر الله سبحانه وتعالى ثم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على ما تحقق لهذه البلاد من مكاسب وإنجازات على الأصعدة كافة خلال السنوات الخمس الماضية، التي واكبت رؤية المملكة 2030 ومبادراتها وبرامجها الطموحة، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية في مختلف المجالات، ومنها ما يتعلق بقطاعات البيئة والمياه والزراعة».

عبدالرحمن الفضلي - وزير البيئة والمياه والزراعة

تجاوز التحديات

«إن الدولة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهد الأمين ماضية بخطى ثابتة وعزيمة وثابة وبصيرة صائبة لتجاوز جميع التحديات والصعوبات، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الأزمات المحدقة بالمنطقة من حولنا، والمؤتمرات التي تستهدف الأمن الإقليمي والدولي. إن المواطن يشعر بالفخر والاعتزاز بمستوى الحكمة والحنكة والرؤية الثاقبة التي يظهرها خادم الحرمين الشريفين في إدارة شؤون البلاد والعباد بكفاءة نادرة».

عبداللطيف آل الشيخ - وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

حكمة سلمان

«إن حكمة الملك سلمان بن عبدالعزيز أسهمت في تعزيز الاستقرار والنماء في الإقليم والعالم، من منطلق مسؤولياته التاريخية.

كما أن ما تحقق في القطاع الثقافي بفضل رؤية ودعم خادم الحرمين الشريفين، وما تعيشه اليوم قطاعات الثقافة والفنون تأتي ترجمة لمسيرة خادم الحرمين التنموية والحضارية، إذ إنه يقدم الدعم للثقافة والمثقفين بلا حدود، وحريص على أن تزدهر المملكة بمختلف ألوان الثقافة».

الأمير بدر بن فرحان - وزير الثقافة