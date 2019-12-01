إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - شونيفيلد (ألمانيا)

أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مطار شونيفيلد بالعاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح أمس إن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول القنبلة ليلة الجمعة دون تعقيدات.

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وعقب العثور على القنبلة، توقفت حركة الطيران في المطار لمدة ساعة تقريبا.

وبحسب بيانات المطار، تم إعادة توجيه ست طائرات إلى مطار تيجل، في برلين أيضا خلال فترة التوقف، وإرجاء إقلاع ست طائرات أخرى.

وتم اكتشاف القنبلة خلال أعمال رصف لأجزاء من أحد الطرق بالمطار.

ووفقا لهيئة إزالة مخلفات الأسلحة، فإن منطقة براندنبورج التي تقع فيها برلين، تحتوي على أكثر كميات من الذخيرة التي تعود إلى الحرب العالمية في البلاد، حيث تعتبر الهيئة نحو 350 ألف هكتار مثقلة بهذه المخلفات الخطرة.