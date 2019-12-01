نفوق 3 زرافات بسبب حريق في متنزه بأمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسبب حريق اندلع في متنزه للحياة البرية في ولاية أوهايو الأمريكية في نفوق 10 حيوانات من بينها ثلاث زرافات، بحسب بيان أصدرته إدارة المتنزه في وقت متأخر أمس الأول.

وقالت إدارة متنزه «أفريكان وايلدلايف سافاري» في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن من بين الحيوانات النافقة ثلاث زرافات وثلاثة من خنزير الأنهار الأحمر وغزال أفريقي، إضافة إلى ثلاثة من حيوان «البونجو»، وهو نوع من الظباء الأفريقية.

ويضم المتنزه 400 حيوان آخرين لم يصبها أذى جراء الحريق، ولم تقع إصابات بشرية.