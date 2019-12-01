ألبانيا توقف عمليات الإنقاذ وتبدأ تقييم أضرار الزلزال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ بلجراد

أوقفت السلطات في ألبانيا عمليات الإنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 50 شخصا.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في مؤتمر أمس، إنه لا يزال هناك 41 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات منذ الزلزال وأن تقييم الأضرار بدأ.

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وقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر الثلاثاء الماضي، وقد يكون الضرر الناتج عن الزلزال تفاقم جراء معايير البناء التي تفتقر إلى الصرامة في الساحل الألباني السريع النمو، وكانت مدينة دوريس الساحلية وبلدة ثوماني الأكثر تضررا.

وأوضح راما بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن 1198 مبنى تضرر ويحتاج 265 مبنى آخر تقييم الخبراء.

وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش وضع مسودة لقانون بناء شديد الصرامة ينص على عقوبات مشددة بالسجن، لما يصل إلى 15 عاما للمخالفين الذين يعرضون سلامة الأشخاص للخطر.

وأعلنت السفارة الأمريكية في تيرانا أمس أن فريقا من الخبراء من ولايتي فرجينيا وكاليفورنيا سوف يساعدون الفرق الدولية في تقييم الأضرار.