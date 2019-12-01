الفلبين تستعد لإعصار كاموري القوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تستعد الفلبين لحدوث فيضانات وانهيارات أرضية جراء الإعصار كاموري الذي ربما يضرب العاصمة.
وكان الإعصار «كاموري» يتحرك جالبا رياحا تبلغ سرعتها القصوى 140 كلم في الساعة وزوابع بسرعة تصل إلى نحو 170 كلم في الساعة، عند الساعة الخامسة صباحا بتوقيت مانيلا، وفقا لآخر نشرات الطقس من مركز البحرية والقوات الجوية الأمريكية المشترك للتحذير من الأعاصير.
وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن العاصفة ستكون على بعد 10 أميال بحرية من مانيلا، وهي أقرب نقطة ستصل إليها العاصفة يوم 3 ديسمبر.
وقال مكتب الطقس الفلبيني على موقعه الالكتروني «تزايد قوة كاموري ليصبح إعصارا قويا غير مرجح لكنه ليس مستبعدا».
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