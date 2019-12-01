السون والسلهب يتوجان بلقبي جولف السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خطف الإنجليزي جيمي السون لقب فئة المحترفين ببطولة السعودية المفتوحة الخامسة للجولف التي اختتمت أمس على ملاعب الرياض للجولف، فيما حقق السعودي فيصل السلهب المركز الأول عن فئة الهواة.وقال رئيس الاتحاد السعودي للعبة ياسر الرميان الذي توج الفائزين في البطولة التي امتدت 3 أيام، إن لعبة الجولف قد بدأت تأخذ حيزا كبيرا في السعودية وينتظرها مستقبل واعد في ظل المنشآت الحديثة للملاعب التي سيتم افتتاحها مستقبلا، مؤكدا أن أسماء واعدة كثيرة ستأخذ طريقها إلى مزيد من الارتقاء والتطور في ظل عمل الاتحاد على تبني المواهب ودفعها إلى الاحتراف.

وكان السون قد حقق إنجازه بست ضربات تحت المعدل. أما أفضلية السلهب على الهواة فتمت من خلال ضربتين تحت المعدل.

وجاء المغربيان أحمد مرجان وأيوب آد عمر في المركزين الثاني والثالث على التوالي لفئة المحترفين، تلاهما الأمريكي لندن جاكسون رابعا، والمصري عيسى أبوالعلاء خامسا.

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وفي فئة الهواة حل البحريني علي الكواري ثانيا، والسعوديان سعود الشريف وعلي الصخى ثالثا ورابعا، والبحريني ناصر يعقوب خامسا.

كما حقق البحريني علي الكواري جائزة أطول ضربة، والمغربي أيوب آد عمر جائزة أقوى ضربة.

وشهدت البطولة مشاركة 70 لاعبا، محترفين وهواة، من 11 دولة أوروبية وآسيوية وعربية.

وينتظر أن يرتفع تصنيف البطولة بعد النتائج المتميزة التي حققت فيها، خاصة أن السون قد حقق 6 ضربات تحت المعدل، فيما حقق الوصيف مرجان 4 ضربات تحت المعدل.

وأكد مدير البطولة محمد العيسى أن البطولة شهدت مستويات متطورة وتنافسا كبيرا كدليل على الارتقاء المستمر لها، لافتا النظر إلى أنها وعبر دورتها الخامسة أحدثت نقلة نوعية لرياضة الجولف في السعودية، وأصبحت منصة لعشاق اللعبة لما تحتويه من منافسة وإثارة بين المشاركين.