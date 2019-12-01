مارفيك: خيارنا هزيمة قطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الدوحة

أبان المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم، الهولندي بيرت فان مارفيك أمس، أن الإعداد للمباراة المرتقبة أمام قطر غدا في ختام مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لكأس الخليج (خليجي 24)، سيقتصر على الإعداد المعنوي لقصر الفترة بعد خوض مباراة أمس الأول أمام العراق.

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وستكون مباراة يوم غد حاسمة على بطاقة التأهل الثانية لهذه المجموعة، بعدما خطف المنتخب العراقي أولى بطاقات التأهل بتصدر المجموعة بانتصارين متتاليين.

وقال مارفيك «الفترة ليست كافية للإعداد بعد مباراة قوية أمام العراق، عندما يكون لديك يومان فقط قبل مباراة مهمة وصعبة مثل هذه المباراة أمام قطر، يكون التحضير معنويا في المقام الأول».

وأضاف أن «المنتخب القطري متميز وشاهدت استعراضه أمام اليمن، ولكن لدينا الفرصة كذلك لإثبات وجودنا، نعلم ما يجب أن نقوم به، لدينا خيار واحد وهدف واحد فقط وهو الفوز».